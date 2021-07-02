Игра сборной России по футболу на чемпионате Европы, поражение хоккеистов и проигрыш российской баскетбольной сборной команде Мексики при отборе на Олимпиаду показали, что необходимы кадровые решения. Это не те результаты, которых от спортсменов ждут налогоплательщики и правительство, заявил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с участием министра спорта Олега Матыцина.

"В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий", — передаёт ТАСС комментарий Чернышенко.

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей. На данный момент сборную России по хоккею возглавляет Валерий Брагин, по футболу — Станислав Черчесов, по баскетболу — Сергей Базаревич.

Напомним: Наша сборная в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила Канаде со счётом 1:2.

Российская сборная по футболу в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.

Сборная России по баскетболу проиграла командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) в рамках квалификации на Олимпийские игры и заняла последнее, третье место, в группе, не выйдя в плей-офф квалификационного турнира.