Минздрав пояснил, с какого срока будут прививать от ковида беременных

Прививаться от CoViD-19 препаратом "Спутник V" беременным из группы риска необходимо только с 22-й недели беременности. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от нового коронавируса.

"Применять вакцину "Гам-ковид-вак" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения CoViD-19 с 22 недель беременности", — сказано в документе.