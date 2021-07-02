Минздрав пояснил, с какого срока будут прививать от ковида беременных
Делать прививку от коронавируса им следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза выше рисков для плода.
Фото © М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Прививаться от CoViD-19 препаратом "Спутник V" беременным из группы риска необходимо только с 22-й недели беременности. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от нового коронавируса.
"Применять вакцину "Гам-ковид-вак" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения CoViD-19 с 22 недель беременности", — сказано в документе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении бесплатной вакцинации в частных клиниках. Речь идёт не только о прививках от коронавируса, но и о тех, которые включены в национальный календарь профилактических прививок и ставятся по эпидемическим показаниям.
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