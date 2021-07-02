"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек
В центре "Вектор", который создаёт препарат, рассказали об отсутствии серьёзных побочных эффектов у вакцинированных.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В России уже более миллиона человек привились вакциной от коронавируса "Эпиваккорона" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил генеральный директор Ринат Максютов.
"С учётом того что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной", — сказал Максютов в интервью телеканалу "Россия-1".
По его словам, серьёзных побочных эффектов не зафиксировано. Роспотребнадзор ведёт активное наблюдение за привитыми медицинскими работниками и сотрудниками лабораторий, все они под защитой.
Напомним, в Москве ранее закончилась вакцина "Эпиваккорона". Причиной стал резкий всплеск желающих привиться от коронавируса.
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