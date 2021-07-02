"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек

В России уже более миллиона человек привились вакциной от коронавируса "Эпиваккорона" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил генеральный директор Ринат Максютов.

"С учётом того что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной", — сказал Максютов в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, серьёзных побочных эффектов не зафиксировано. Роспотребнадзор ведёт активное наблюдение за привитыми медицинскими работниками и сотрудниками лабораторий, все они под защитой.