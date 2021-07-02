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В Литве объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва белорусских мигрантов

Доказательств влияния Минска на течение событий нет, но обвинения идут именно в адрес страны-соседки. Для усиления охраны границы привлечены силы европейского агентства Frontex.

2 июля, 18:50
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/marthaenpiet/15529655019/in/photolist-4tyJxV-4mcwTY-4m8vjR-a4cK8Z-4m8twZ-4mcwdu-KWgG4Y-4saG1k-4mcxzy-28o6Uc7-4tyE88-KWgEnw-KWgH4y-KWgDCA-4mcw9N-29oq4Yz-28o6MU7-5ASG2b-286zGWi-286zPkk-26HHqfS-286zHAp-KWgHvA-KWgFpw-B3UGyd-29oq4t6-28o6YAY-KMU6XF-4tCzb9-281r4LT-KWgDuj-4tCzc5-KWgFzw-4mcwrs-28o6VaQ-pWS8j3-oLA6aQ-KMUgsH-4mcw5h-4tyE9V-KWgFdu-pEkNvo-KWgGgS-oZZJP8-pWypPc-pEixoK-KWgHff-pUCB71-KWgDf1-25jixqN" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Martha de Jong-Lantink</a></p>

Фото © flickr / Martha de Jong-Lantink

На территории Литвы введён режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что меры приняты для ускорения некоторых решений, в том числе по логистике и финансированию, а не из-за надвигающейся угрозы. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать решение, объяснив его необходимостью воспользоваться помощью самоуправлений.

"Одна из самых серьёзных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин, а это означает, что требуется больше мощностей или физических ресурсов, чем нужно было бы, если бы ситуация была иной", — заявила глава правительства, передаёт Sputnik Литва.

"Это не та ситуация, когда есть какие-то огромные проблемы, с которыми мы не справляемся, но очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты", — комментирует происходящее глава МВД Билотайте.

Заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов усилились с конца мая — после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда он отметил, что страна якобы является буферной зоной для наркотрафика и нелегалов в Литву, однако с учётом давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать быть барьером на пути переброски. В Вильнюсе сочли эти слова "угрозой" с белорусской стороны. Доказательств влияния Минска на эту ситуацию нет, но обвинения идут именно в адрес страны-соседки.

Между тем усилена охрана границы с Белоруссией, увеличено число пограничников. Службе охраны госграницы помогают сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков, а кроме того, приступили к работе представители европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex — пока 10 человек, впоследствии их число будет увеличено до 50.

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Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко заявил о перехвате беспилотника с взрывчаткой на белорусско-литовской границе. При этом он подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку тот "перешёл все черты". В скором времени республика обязательно представит все доказательства вины Литвы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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