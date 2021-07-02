В Литве объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва белорусских мигрантов

На территории Литвы введён режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что меры приняты для ускорения некоторых решений, в том числе по логистике и финансированию, а не из-за надвигающейся угрозы. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать решение, объяснив его необходимостью воспользоваться помощью самоуправлений.

"Одна из самых серьёзных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин, а это означает, что требуется больше мощностей или физических ресурсов, чем нужно было бы, если бы ситуация была иной", — заявила глава правительства, передаёт Sputnik Литва.

"Это не та ситуация, когда есть какие-то огромные проблемы, с которыми мы не справляемся, но очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты", — комментирует происходящее глава МВД Билотайте.

Заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов усилились с конца мая — после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда он отметил, что страна якобы является буферной зоной для наркотрафика и нелегалов в Литву, однако с учётом давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать быть барьером на пути переброски. В Вильнюсе сочли эти слова "угрозой" с белорусской стороны. Доказательств влияния Минска на эту ситуацию нет, но обвинения идут именно в адрес страны-соседки.

Между тем усилена охрана границы с Белоруссией, увеличено число пограничников. Службе охраны госграницы помогают сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков, а кроме того, приступили к работе представители европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex — пока 10 человек, впоследствии их число будет увеличено до 50.