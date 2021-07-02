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Отец и сын-подросток утонули, решив искупаться в Азовском море

Мужчина и парень скрылись под водой, а на поверхности так и не появились. Тело молодого человека было найдено спустя пару дней после трагедии.

2 июля, 18:28
<p>Фото © ТАСС / Артур Лебедев</p>

Фото © ТАСС / Артур Лебедев

59-летний мужчина и его 15-летний сын утонули на Павло-Очаковской косе в Ростовской области 30 июня. Обстоятельства их гибели устанавливают следователи. Об этом сообщает СУ СК РФ по области.

Известно, что погибшие приехали искупаться на берег Азовского моря. Во время плавания они скрылись под водой, а на поверхность не выплыли. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины, а позже, 2 июля, нашли тело подростка.

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"В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего", — сказано в релизе.

В СК напоминают, что с наступлением жаркой погоды участились случаи гибели людей на воде. Основными причинами утопления являются неумение плавать, употребление перед купанием спиртного, нарушение правил поведения.

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Ранее сообщалось, что 21-летняя воспитательница утонула под Казанью, оставив друзьям видео, которое стало пророческим. За несколько дней до смерти Залида опубликовала ролик в "Инстаграме", в котором она шутливо попрощалась со всеми, послав воздушный поцелуй.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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