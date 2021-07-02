Отец и сын-подросток утонули, решив искупаться в Азовском море

59-летний мужчина и его 15-летний сын утонули на Павло-Очаковской косе в Ростовской области 30 июня. Обстоятельства их гибели устанавливают следователи. Об этом сообщает СУ СК РФ по области.

Известно, что погибшие приехали искупаться на берег Азовского моря. Во время плавания они скрылись под водой, а на поверхность не выплыли. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины, а позже, 2 июля, нашли тело подростка.

"В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего", — сказано в релизе.

В СК напоминают, что с наступлением жаркой погоды участились случаи гибели людей на воде. Основными причинами утопления являются неумение плавать, употребление перед купанием спиртного, нарушение правил поведения.