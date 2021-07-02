Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке
Президент Белоруссии отметил, что обсуждал это с российским лидером. По его словам, участники неудавшегося теракта арестованы.
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены вскрытых в республике "спящих" террористических ячеек, так называемых отрядов самообороны, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в Вилейке. Об этом он сообщил на торжественном собрании в честь Дня независимости, передаёт БелТА.
Лукашенко отметил, что недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако оставалось непонятным, что именно случилось. Он также сообщил, что обсуждал это событие с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы серьёзнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии. Лидер республики также рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. По его словам, это произошло 1 июля. Мужчину хотели вывезти в лес и отрезать ему язык.
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