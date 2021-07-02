Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки. Целью их была насильственная смена власти в назначенный день. Об этом политик сообщил на торжественном собрании в честь Дня независимости, передаёт БелТА.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", — сказал лидер республики.

По словам Лукашенко, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Он отметил, что злоумышленниками был создан телеграм-ресурс "Отряды самообороны Беларусь", в котором числилось 2,5 тысячи подписчиков.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова", — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. По данным белорусского лидера, всё произошло ночью 1 июля. Злоумышленники хотели схватить представителя СМИ и в багажнике вывезти его в лес, чтобы отрезать язык.