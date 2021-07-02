И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Анисимов
Никита Анисимов был назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ в 2016 году, а с 2017-го возглавил вуз уже без приставки и.о.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назначен Никита Юрьевич Анисимов", — сказал министр на учёном совете вуза.
Никита Анисимов занимал пост проректора МГУ в 2011–2013 годах, с 2013 года был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ). В 2016 году назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ, а с 2017-го возглавил вуз уже без приставки и.о.
Напомним, накануне стало известно, что один из основателей НИУ "Высшая школа экономики", Ярослав Кузьминов, ушёл с поста ректора. Он объяснил своё решение тем, что хочет больше сосредоточиться на научной работе. 64-летний Ярослав Кузьминов был одним из "долгожителей" среди ректоров ведущих вузов страны, немногим уступая в сроке главам МГУ Виктору Садовничему и МГИМО Анатолию Торкунову.
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