И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Анисимов

Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назначен Никита Юрьевич Анисимов", — сказал министр на учёном совете вуза.

Никита Анисимов занимал пост проректора МГУ в 2011–2013 годах, с 2013 года был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ). В 2016 году назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ, а с 2017-го возглавил вуз уже без приставки и.о.