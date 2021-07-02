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Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной

Своё решение он объяснил тем, что огромное количество оружия поступает из Незалежной в республику.

2 июля, 15:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании в честь Дня независимости.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — цитирует БелТА слова белорусского лидера.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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