Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании в честь Дня независимости.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

Ранее Лукашенко объявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии. Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул президент. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности.