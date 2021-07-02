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"Выметайся, козёл!": В Калининграде антимасочника выкинули из троллейбуса

В процессе "изгнания" активно участвовали и контролёры. Парень не оставил обидчиков без ответа и на выходе плюнул в них.

2 июля, 15:58

Фото © Телеграм-канал "Калининград № 1"

В Калининграде мужчину выкинули из троллейбуса из-за отсутствия маски. Видео © Телеграм-канал "Калининград № 1"

Жителя Калининграда выкинули из троллейбуса, поскольку он был без маски. Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Калининград № 1".

Сначала повлиять на упрямого молодого человека без маски пыталась кондуктор, потом к ней подключились остальные присутствующие.

"Ты задерживаешь нас всех, ***. Давай выметайся, козёл!" — заявил один из пассажиров мужчине вслед.

Антимасочник не оставил обидчиков без ответа и, покинув транспортное средство, плюнул в них.

В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

Ранее нечто похожее произошло в Набережных Челнах. Там сотрудники полиции силой вытолкали мужчину из автобуса из-за спущенной на подбородок маски.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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