"Выметайся, козёл!": В Калининграде антимасочника выкинули из троллейбуса
В процессе "изгнания" активно участвовали и контролёры. Парень не оставил обидчиков без ответа и на выходе плюнул в них.
Фото © Телеграм-канал "Калининград № 1"
В Калининграде мужчину выкинули из троллейбуса из-за отсутствия маски. Видео © Телеграм-канал "Калининград № 1"
Жителя Калининграда выкинули из троллейбуса, поскольку он был без маски. Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Калининград № 1".
Сначала повлиять на упрямого молодого человека без маски пыталась кондуктор, потом к ней подключились остальные присутствующие.
"Ты задерживаешь нас всех, ***. Давай выметайся, козёл!" — заявил один из пассажиров мужчине вслед.
Антимасочник не оставил обидчиков без ответа и, покинув транспортное средство, плюнул в них.
Ранее нечто похожее произошло в Набережных Челнах. Там сотрудники полиции силой вытолкали мужчину из автобуса из-за спущенной на подбородок маски.
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