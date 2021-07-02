В Калининграде мужчину выкинули из троллейбуса из-за отсутствия маски. Видео © Телеграм-канал "Калининград № 1"

Жителя Калининграда выкинули из троллейбуса, поскольку он был без маски. Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Калининград № 1".

Сначала повлиять на упрямого молодого человека без маски пыталась кондуктор, потом к ней подключились остальные присутствующие.

"Ты задерживаешь нас всех, ***. Давай выметайся, козёл!" — заявил один из пассажиров мужчине вслед.

Антимасочник не оставил обидчиков без ответа и, покинув транспортное средство, плюнул в них.