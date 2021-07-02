Путин подписал закон о проверках мигрантов на наркотики и ВИЧ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания, ВИЧ и употребление наркотиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которые обеспечивают получение данных о благополучии населения.

Отметим, что изначально в законопроекте предлагалось, чтобы иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, проходили медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению в документ внесли поправки о том, что иностранец, чтобы получить разрешение на проживание или вид на жительство, должен пройти медосвидетельствование на наличие наркотиков в организме, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

Экспертиза будет проводиться в медорганизациях на территории РФ. Обязанность по установлению перечня таких учреждений возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.

Согласно закону, иностранцу может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание, а также вида на жительство, если он употребляет наркотики, заражён представляющим опасность для окружающих инфекционным заболеванием или не имеет сертификата об отсутствии ВИЧ.