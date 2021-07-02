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СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Отмечается, что чиновник находился в оперативной разработке с января. В противоправных действиях его заподозрили в Правительстве Московской области.

2 июля, 19:36

Фото © Городской округ Лобня

В рамках расследования уголовного дела задержан глава подмосковного города Лобни Евгений Смышляев. По данным ТАСС, у следователей есть к нему вопросы по целому ряду эпизодов, в том числе о превышении полномочий.

"Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности", — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что до этого Смышляев был подвергнут штрафу за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне. В разработке правоохранительных органов он находится с января. О своих подозрениях туда сообщили из Правительства Московской области. Вопрос об аресте будет решаться по итогам допроса.

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Бывший заммэра Химок задержан по подозрению в мошенничестве

А в начале июня в Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобрнауки. Его задержали с поличным прямо в центре столицы во время получения крупной суммы денег.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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