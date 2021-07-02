СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

В рамках расследования уголовного дела задержан глава подмосковного города Лобни Евгений Смышляев. По данным ТАСС, у следователей есть к нему вопросы по целому ряду эпизодов, в том числе о превышении полномочий.

"Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности", — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что до этого Смышляев был подвергнут штрафу за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне. В разработке правоохранительных органов он находится с января. О своих подозрениях туда сообщили из Правительства Московской области. Вопрос об аресте будет решаться по итогам допроса.