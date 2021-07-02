НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ничего не предвещало": В театре "Ромэн" заявили, что Николай Сличенко умер не от ковида

В последнее время артист чувствовал себя неважно. Когда пройдёт прощание с худруком цыганского театра и где состоятся похороны, пока не известно.

2 июля, 19:15
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Причина смерти народного артиста СССР 86-летнего Николая Сличенко пока не известна. В театре "Ромэн" заявили, что худрук не болел коронавирусом, сообщает Пятый канал.

"Это не CоViD-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало" сказала маркетинговый директор театра Галина Гофман.

"Своим голосом выразил всю душу народа": Актриса театра "Ромэн" Морозова поделилась воспоминаниями о худруке Сличенко

"Своим голосом выразил всю душу народа": Актриса театра "Ромэн" Морозова поделилась воспоминаниями о худруке Сличенко

По её словам, коллеги и друзья приходят в себя от печальной вести. Поэтому за организацию прощания ещё никто не брался. Проводить в последний путь худрука поклонники смогут в театре "Ромэн", однако, когда именно, не уточняется. Неизвестны и дата и место похорон Сличенко.

На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская

На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время которой он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977 года стал главным режиссёром театра.

Ранее сообщалось, что актриса из фильмов "Две судьбы" и "Бумер" Любовь Омельченко умерла от ковида. До 74 лет артистка не дожила всего восемь дней.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Своим голосом выразил всю душу народа": Актриса театра "Ромэн" Морозова поделилась воспоминаниями о худруке Сличенко

сегодня в 14:31

Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

сегодня в 11:22

Стало известно, с кем остались дочери находящейся в коме певицы МакSим

сегодня в 19:04

СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

сегодня в 19:36

Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

сегодня в 19:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1