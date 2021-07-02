"Ничего не предвещало": В театре "Ромэн" заявили, что Николай Сличенко умер не от ковида
В последнее время артист чувствовал себя неважно. Когда пройдёт прощание с худруком цыганского театра и где состоятся похороны, пока не известно.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Причина смерти народного артиста СССР 86-летнего Николая Сличенко пока не известна. В театре "Ромэн" заявили, что худрук не болел коронавирусом, сообщает Пятый канал.
"Это не CоViD-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало", — сказала маркетинговый директор театра Галина Гофман.
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По её словам, коллеги и друзья приходят в себя от печальной вести. Поэтому за организацию прощания ещё никто не брался. Проводить в последний путь худрука поклонники смогут в театре "Ромэн", однако, когда именно, не уточняется. Неизвестны и дата и место похорон Сличенко.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время которой он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977 года стал главным режиссёром театра.
Ранее сообщалось, что актриса из фильмов "Две судьбы" и "Бумер" Любовь Омельченко умерла от ковида. До 74 лет артистка не дожила всего восемь дней.
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