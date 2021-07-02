Стало известно, с кем остались дочери находящейся в коме певицы МакSим
Врачи не дают каких-либо прогнозов, но семья артистки верит в лучшее и ждёт её дома.
Фото © Instagram / maksimartist / Наталия Кожевникова
Здоровье певицы МакSим (Марина Максимова) вот уже несколько недель волнует фанатов её творчества. Исполнительница — мама 12-летней Саши и шестилетней Маши, и поклонники гадают, кто же присматривает за детьми, пока звезда лежит в больнице. По данным портала woman.ru, заботу о девочках взяла на себя семья артистки, а не отца малышек.
Мама певицы МакSим Светлана Викторовна сейчас приглядывает за внучками. Женщина занимает их, чтобы они не загрустили, и успокаивает, когда те просят показать им любимую маму. К младшей дочери МакSим приходит няня, которая помогает бабушке с хлопотами по дому.
"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир
Марина рассказывала, что никогда не была особенно близка с родителями из-за скрытного характера. "Если я ей позвоню со словами: "Мамочка, привет, как у тебя дела?", она, скорее всего, подумает, что я сошла с ума. Родители, к счастью, относятся к этому с пониманием", — объяснила она.
Последние вести о здоровье Марины печальны. Поражение лёгких составляет 80%. Певица находится в реанимации, её состояние оценивается как крайне тяжёлое. У неё интоксикация всего организма, низкая сатурация (уровень насыщения крови кислородом) и плохая реакция зрачков на внешние раздражители.
В популярной среди молодёжи социальной сети "Тикток" фанаты певицы Максим запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов.
Напомним, что певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. 11 июня она выступала в Казани, будучи уже больной. Вскоре звезде стало хуже, её госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). При этом, как выяснили СМИ, у Марины двусторонняя полисегментарная пневмония, которая означает тотальное поражение лёгких. Возбудитель болезни пневмококк "разрушает лёгочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет", отметил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. "За счёт сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать", — считает он.
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