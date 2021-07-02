Стало известно, с кем остались дочери находящейся в коме певицы МакSим

Здоровье певицы МакSим (Марина Максимова) вот уже несколько недель волнует фанатов её творчества. Исполнительница — мама 12-летней Саши и шестилетней Маши, и поклонники гадают, кто же присматривает за детьми, пока звезда лежит в больнице. По данным портала woman.ru, заботу о девочках взяла на себя семья артистки, а не отца малышек.

Мама певицы МакSим Светлана Викторовна сейчас приглядывает за внучками. Женщина занимает их, чтобы они не загрустили, и успокаивает, когда те просят показать им любимую маму. К младшей дочери МакSим приходит няня, которая помогает бабушке с хлопотами по дому.

Марина рассказывала, что никогда не была особенно близка с родителями из-за скрытного характера. "Если я ей позвоню со словами: "Мамочка, привет, как у тебя дела?", она, скорее всего, подумает, что я сошла с ума. Родители, к счастью, относятся к этому с пониманием", — объяснила она.

Последние вести о здоровье Марины печальны. Поражение лёгких составляет 80%. Певица находится в реанимации, её состояние оценивается как крайне тяжёлое. У неё интоксикация всего организма, низкая сатурация (уровень насыщения крови кислородом) и плохая реакция зрачков на внешние раздражители.

В популярной среди молодёжи социальной сети "Тикток" фанаты певицы Максим запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов.