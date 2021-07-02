Российские военные уличили боевиков в подготовке провокации в Сирии
В Минобороны РФ сообщили, что террористы при содействии "Белых касок" уже завезли отравляющее вещество.
Фото © Минобороны РФ
В сирийской зоне деэскалации Идлиб боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", — рассказал на брифинге заместитель руководителя центра Вадим Кулить.
По его словам, боевики в сопровождении "Белых касок" привезли около 10 бочек с химикатами в район населённого пункта Харим в провинции Идлиб.
Лайф рассказывал, что российские военные периодически выявляют подготовку боевиков к таким провокациям. Так, об этом сообщалось в конце июня.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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