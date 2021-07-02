Макрон заявил о заинтересованности в более доверительных отношениях с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна заинтересована в более доверительных отношениях между Евросоюзом и Россией. Это следует из сообщения Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой.

Уточняется, что лидеры двух стран "отметили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

"Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией", — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.