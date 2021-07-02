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Макрон заявил о заинтересованности в более доверительных отношениях с Россией

Во время телефонного разговора с лидером РФ они отметили необходимость диалога по стратегической стабильности на европейском континенте.

2 июля, 19:16
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна заинтересована в более доверительных отношениях между Евросоюзом и Россией. Это следует из сообщения Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой.

Уточняется, что лидеры двух стран "отметили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

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"Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией", — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили об общих целях в отношениях с Россией. При этом подчеркнули готовность к "противодействию агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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