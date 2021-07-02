Министры ОПЕК+ не смогли договориться и перенесли встречу

Делегации стран — экспортёров нефти ОПЕК+ сегодня не смогли договориться. Министры решили взять паузу в выходные для обсуждения позиции ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Один из них рассказал, что Россия предложила выделить ОАЭ время для обдумывания позиции и все с этим согласились. По словам другого, переговоры назначены на понедельник, 5 июля. ОАЭ настаивают на том, чтобы базовый уровень добычи нефти для страны был повышен с 3,2 до 3,8 млн баррелей в сутки.