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Министры ОПЕК+ не смогли договориться и перенесли встречу

Камнем преткновения стала позиция ОАЭ, которые требуют увеличения базового уровня добычи для страны.

2 июля, 20:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Делегации стран — экспортёров нефти ОПЕК+ сегодня не смогли договориться. Министры решили взять паузу в выходные для обсуждения позиции ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Один из них рассказал, что Россия предложила выделить ОАЭ время для обдумывания позиции и все с этим согласились. По словам другого, переговоры назначены на понедельник, 5 июля. ОАЭ настаивают на том, чтобы базовый уровень добычи нефти для страны был повышен с 3,2 до 3,8 млн баррелей в сутки.

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Ранее Лайф рассказывал, что накопленный за пандемию запас нефти в мировых хранилищах оказался почти исчерпан. Согласно прогнозам финансистов, топливо в условиях дефицита может подорожать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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