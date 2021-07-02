НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Гладышевском заказнике под Петербургом появится экотропа

Природную территорию город делит с Ленобластью, поэтому проект будет реализован совместно.

2 июля, 20:22
<p>Гладышевский заказник. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/3/31/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B01%D1%81%D0%B6.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Гладышевский заказник. Фото © Wikipedia

Создание экотроп продолжится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

"Для регулирования рекреационных потоков и снижения нагрузки на наиболее ценные и уязвимые природные комплексы мы размещаем пешеходные настилы, создаём места отдыха, информационные и тематические стенды и иные объекты экологической инфраструктуры", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Беляев также сообщил, что совместно с Ленобластью будет разработана экотропа в Гладышевском заказнике. Она станет не только экологической, но и патриотической.

"Мы расчистили и восстановили деревянную облицовку блиндажа и окопа со стрелковой и пулемётной ячейками, проводим поисковые работы: за два года нашли десять павших бойцов, которые штурмовали линию советско-финского фронта", сообщил председатель комитета.

В Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2"

В Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2"

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге появится особая карта газонов. В зависимости от типа травяного покрова на них будут разные режимы покоса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Завершились все запланированные в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020

сегодня в 18:54

В Ленобласти пятилетняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла

вчера в 00:41

Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора

сегодня в 20:42

Горящая вода: Эффектный пожар охватил газопровод на дне Мексиканского залива

сегодня в 21:06

Сильнейшая сборная мира пакует чемоданы: Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

сегодня в 20:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1