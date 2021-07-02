В Гладышевском заказнике под Петербургом появится экотропа

Создание экотроп продолжится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

"Для регулирования рекреационных потоков и снижения нагрузки на наиболее ценные и уязвимые природные комплексы мы размещаем пешеходные настилы, создаём места отдыха, информационные и тематические стенды и иные объекты экологической инфраструктуры", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Беляев также сообщил, что совместно с Ленобластью будет разработана экотропа в Гладышевском заказнике. Она станет не только экологической, но и патриотической.

"Мы расчистили и восстановили деревянную облицовку блиндажа и окопа со стрелковой и пулемётной ячейками, проводим поисковые работы: за два года нашли десять павших бойцов, которые штурмовали линию советско-финского фронта", — сообщил председатель комитета.