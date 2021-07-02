Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

Место ректора Высшей школы экономики занял руководитель Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что Анисимов в 2002–2013 годах работал в МГУ на разных должностях, в том числе был проректором. Затем стал проректором столичного Университета машиностроения. С 18 августа 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.