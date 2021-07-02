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Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

Дальневосточный вуз он возглавлял с 2016 года, а до этого долгое время работал на руководящих должностях в Москве.

2 июля, 20:48
<p>Никита Анисимов. Фото © dvfu.ru</p>

Никита Анисимов. Фото © dvfu.ru

Место ректора Высшей школы экономики занял руководитель Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Анисимов

И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Анисимов

Отмечается, что Анисимов в 2002–2013 годах работал в МГУ на разных должностях, в том числе был проректором. Затем стал проректором столичного Университета машиностроения. С 18 августа 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

Напомним, накануне стало известно, что один из основателей НИУ "Высшая школа экономики", Ярослав Кузьминов, ушёл с поста ректора. Он объяснил своё решение тем, что хочет больше сосредоточиться на научной работе. 64-летний Ярослав Кузьминов был одним из "долгожителей" среди ректоров ведущих вузов страны, немногим уступая в сроке главам МГУ Виктору Садовничему и МГИМО Анатолию Торкунову.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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