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"Привитый" россиянин заболел ковидом и признался, что купил сертификат о прививке

Как оказалось, продал документ ему фельдшер. Предназначенная для мужчины доза вакцины была испорчена.

2 июля, 21:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Житель Саратовской области заболел ковидом после того, как купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом случае рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, саратовец приобрёл поддельный сертификат у местного фельдшера. Медики долго не могли понять, как после прохождения вакцинации можно было заболеть: титр антител должен быть высоким, тем более прививка свежая. Однако истинную причину удалось узнать лишь после признания больного.

"При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", — сказал Костин на видео, опубликованное в аккаунте регионального Минздрава в "Инстаграме".

Глава ведомства призвал жителей Саратовской области с ответственностью отнестись к вакцинации и ещё раз напомнил об угрозе, которую представляет коронавирусная инфекция.

"Я вас очень прошу, давайте изменим своё отношение, кто ещё его не изменил, к этому мероприятию", — добавил Костин.

"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации

"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации

Отметим, что в Москве возбуждено уже более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Часть из них направлена в суд, отметили в МВД. Там также добавили, что сейчас правоохранители пресекают использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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