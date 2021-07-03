"Привитый" россиянин заболел ковидом и признался, что купил сертификат о прививке

Житель Саратовской области заболел ковидом после того, как купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом случае рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, саратовец приобрёл поддельный сертификат у местного фельдшера. Медики долго не могли понять, как после прохождения вакцинации можно было заболеть: титр антител должен быть высоким, тем более прививка свежая. Однако истинную причину удалось узнать лишь после признания больного.

"При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", — сказал Костин на видео, опубликованное в аккаунте регионального Минздрава в "Инстаграме".

Глава ведомства призвал жителей Саратовской области с ответственностью отнестись к вакцинации и ещё раз напомнил об угрозе, которую представляет коронавирусная инфекция.

"Я вас очень прошу, давайте изменим своё отношение, кто ещё его не изменил, к этому мероприятию", — добавил Костин.