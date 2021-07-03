"Привитый" россиянин заболел ковидом и признался, что купил сертификат о прививке
Как оказалось, продал документ ему фельдшер. Предназначенная для мужчины доза вакцины была испорчена.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Житель Саратовской области заболел ковидом после того, как купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом случае рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.
По его словам, саратовец приобрёл поддельный сертификат у местного фельдшера. Медики долго не могли понять, как после прохождения вакцинации можно было заболеть: титр антител должен быть высоким, тем более прививка свежая. Однако истинную причину удалось узнать лишь после признания больного.
"При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", — сказал Костин на видео, опубликованное в аккаунте регионального Минздрава в "Инстаграме".
Глава ведомства призвал жителей Саратовской области с ответственностью отнестись к вакцинации и ещё раз напомнил об угрозе, которую представляет коронавирусная инфекция.
"Я вас очень прошу, давайте изменим своё отношение, кто ещё его не изменил, к этому мероприятию", — добавил Костин.
"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации
Отметим, что в Москве возбуждено уже более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Часть из них направлена в суд, отметили в МВД. Там также добавили, что сейчас правоохранители пресекают использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.
Комментариев: 0