Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию

Французская транснациональная компания Moet Hennessy, один из крупнейших производителей шампанского, сообщила своим партнёрам о решении приостановить отгрузку продукции в Россию. Причиной там указали новое законодательство, касающееся импортных вин.

Как пишет РБК, письмо представительства компании получили российские партнёры. В документе объясняется, что проблему там видят в поправках к закону "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Совфедом в конце июня, подписанные президентом 2 июля.

Поправки вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями. В письме говорится, что закон "обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино". Это, как поясняют в Moet Hennessy, требует пересертификации шампанских вин и изменения маркировки.