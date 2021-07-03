В Россию с Украины запретили ввозить сахар, макароны и мороженое

Перечень запрещённых к ввозу на территорию РФ товаров с Украины расширен. Теперь эмбарго коснулось сахара, макарон, мороженого и другого.

Таким образом кабмин дополнил список, который был сформирован 29 декабря 2018 года. В новый документ вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кроме того, запрещён ввоз мясной продукции и её фракций в таре нетто массой 20 тонн или менее, моллюсков, ракообразных, ячменя, пальмового масла, продуктов для кормления животных, включая жмых, а также лесоматериалов, ящиков, коробов и других товаров.