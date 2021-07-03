В Россию с Украины запретили ввозить сахар, макароны и мороженое
Кабмин дополнил перечень из 50 наименований, вышедший в декабре 2018 года.
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Перечень запрещённых к ввозу на территорию РФ товаров с Украины расширен. Теперь эмбарго коснулось сахара, макарон, мороженого и другого.
Таким образом кабмин дополнил список, который был сформирован 29 декабря 2018 года. В новый документ вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.
Кроме того, запрещён ввоз мясной продукции и её фракций в таре нетто массой 20 тонн или менее, моллюсков, ракообразных, ячменя, пальмового масла, продуктов для кормления животных, включая жмых, а также лесоматериалов, ящиков, коробов и других товаров.
Напомним, ранее под санкциями в конце декабря 2018 года оказалось более 50 видов различной продукции "родом из Незалежной". Меры стали ответом на введение Киевом санкций в отношении Москвы.
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