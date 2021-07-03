Масштабный пожар охватил крышу многоэтажки под Краснодаром

В городе Горячий ключ Краснодарского края масштабный пожар охватил кровлю многоэтажного дома на улице Ярославского. Площадь возгорания на пике составляла 400 квадратных метров, но пламя уже локализовано. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС РФ.

"Эвакуировано сто человек. На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Развёрнут штаб пожаротушения", — говорится в сообщении ведомства.