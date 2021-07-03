Уникальный подводный пожар в Мексиканском заливе смогли потушить за пять часов. Видео © Twitter / Maxim Vorontsoff

Уникальный подводный пожар, возникший на дне Мексиканского залива в пятницу, 2 июля, был потушен примерно за пять часов. Об этом сообщили в компании Pemex, которая является оператором трубопровода. Причиной ЧП стала утечка газа.

Пламя вырывалось с глубины 80 метров, создавая на поверхности океана нереальную картинку. Возгорание произошло всего в 150 метрах от добывающей платформы. Никто не пострадал. Масштабы пожара видны на снятых с воздуха кадрах — огромная платформа кажется небольшой рядом с очагом возгорания.