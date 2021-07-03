Синему "экрану смерти" Windows нашли замену

Канонический синий "экран смерти" Windows может быть заменён на чёрный в 11-й версии операционной системы. Правда, не по умолчанию. Эту опцию пока можно только включить самостоятельно.

Старший редактор The Verge Том Уоррен сообщает, что смена цвета никак не скажется на английской аббревиатуре, она останется BSOD, ведь чёрный и синий в английском начинаются с одной буквы. Сделать переход на чёрный очень просто: в реестре Windows 11 нужно найти ключ HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl и установить значение параметра DisplayPreRelaseColor равным 0. Зачем понадобилось менять цвет — пока непонятно.