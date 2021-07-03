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Синему "экрану смерти" Windows нашли замену

Многие поклонники не понимают пока, зачем компания даёт возможность отказаться от такой особенности. На функционале это не сказывается.

2 июля, 23:44

Фото © Microsoft

Канонический синий "экран смерти" Windows может быть заменён на чёрный в 11-й версии операционной системы. Правда, не по умолчанию. Эту опцию пока можно только включить самостоятельно.

Фото © Twitter / Tom Warren

Фото © Twitter / Tom Warren

Старший редактор The Verge Том Уоррен сообщает, что смена цвета никак не скажется на английской аббревиатуре, она останется BSOD, ведь чёрный и синий в английском начинаются с одной буквы. Сделать переход на чёрный очень просто: в реестре Windows 11 нужно найти ключ HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl и установить значение параметра DisplayPreRelaseColor равным 0. Зачем понадобилось менять цвет — пока непонятно.

Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

Ранее Лайф сообщал, что изменились и системные требования Windows 11. Неразбериха с шифровальной системой, сложившейся после официальной презентации, наконец-то разрешена: Microsoft обновила документацию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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