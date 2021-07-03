Синему "экрану смерти" Windows нашли замену
Многие поклонники не понимают пока, зачем компания даёт возможность отказаться от такой особенности. На функционале это не сказывается.
Фото © Microsoft
Канонический синий "экран смерти" Windows может быть заменён на чёрный в 11-й версии операционной системы. Правда, не по умолчанию. Эту опцию пока можно только включить самостоятельно.
Фото © Twitter / Tom Warren
Старший редактор The Verge Том Уоррен сообщает, что смена цвета никак не скажется на английской аббревиатуре, она останется BSOD, ведь чёрный и синий в английском начинаются с одной буквы. Сделать переход на чёрный очень просто: в реестре Windows 11 нужно найти ключ HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl и установить значение параметра DisplayPreRelaseColor равным 0. Зачем понадобилось менять цвет — пока непонятно.
Ранее Лайф сообщал, что изменились и системные требования Windows 11. Неразбериха с шифровальной системой, сложившейся после официальной презентации, наконец-то разрешена: Microsoft обновила документацию.
Комментариев: 0