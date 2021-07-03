Жених умер за минуту до регистрации, пока невеста отошла за цветами

Шотландец Пол Вин, пожелавший узаконить отношения с матерью своих пятерых детей, не дожил до момента регистрации несколько минут. Врачи диагностировали у него рак с метастазами и давали неутешительные прогнозы — от шести недель до двух месяцев жизни, поэтому пара торопилась.

Жениха, как пишет Independent, привезли на инвалидном кресле, а невеста в это время нервничала по поводу забытого дома букета и попросила задержать церемонию на 10 минут. Когда невеста подошла к алтарю с привезёнными цветами, она обнаружила, что суженый мёртв. У мужчины был рак поджелудочной железы, метастазы пошли в лёгкие и печень. Он оставил после себя 11 детей, пять из которых — с несостоявшейся женой.