"Сила природы": В Ростовской области сняли на видео гигантский смерч из пыли
Крутящийся столб от земли до облаков образовался в поле и поглощал всё на своём пути.
В Ростовской области образовался гигантский смерч из пыли. Видео © ВКонтакте / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
Под городом Белая Калитва в Ростовской области очевидцы сняли на видео смерч. На видеозаписи слышно, как камни бьют по автомобилю за десятки метров до этого явления природы.
Смерч образовался в поле и поглощал всё на своём пути. Автор видеозаписи, находившийся в непосредственной близости, комментирует увиденное достаточно сухо: "Сила природы".
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