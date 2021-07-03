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"Сила природы": В Ростовской области сняли на видео гигантский смерч из пыли

Крутящийся столб от земли до облаков образовался в поле и поглощал всё на своём пути.

3 июля, 00:23

В Ростовской области образовался гигантский смерч из пыли. Видео © ВКонтакте / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Под городом Белая Калитва в Ростовской области очевидцы сняли на видео смерч. На видеозаписи слышно, как камни бьют по автомобилю за десятки метров до этого явления природы.

Смерч образовался в поле и поглощал всё на своём пути. Автор видеозаписи, находившийся в непосредственной близости, комментирует увиденное достаточно сухо: "Сила природы".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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