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"Ты дно": Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании"

Сообщения с матами и резкими словами от футболиста поступили после поражения спортсмена на турнире в Орландо.

3 июля, 01:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNseO5cgF8d/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitrypopko</a></p>

Фото © Instagram / dmitrypopko

Похоже, футболист владикавказской "Алании" Владимир Хубулов писал гадости в соцсетях не только теннисистке Дарье Касаткиной. Её казахстанский коллега Дмитрий Попко показал, какие сообщения получал он. Судя по опубликованному Попко скрину переписки, Хубулов писал, что тот — "дно", и отмечал, что "так даже не сливают", как теннисист играет. Это сопровождалось матом.

  • Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании". Фото © Instagram / dmitrypopko
    Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании". Фото © Instagram / dmitrypopko

Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании". Фото © Instagram / dmitrypopko

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"Три месяца без зарплаты маловато", — прокомментировал казахстанский спортсмен, имея в виду наказание, которое уже назначено Хубулову за оскорбление Касаткиной.

В 2020 году 187-я ракетка мира Попко уступил Праджнешу Гуннесварану на турнире в Орландо, после чего, видимо, и получил оскорбительные сообщения от футболиста.

"Горячие южные ребята на эмоциях": Комментатор рассказал о санкциях футболисту "Алании" за оскорбление теннисистки

"Горячие южные ребята на эмоциях": Комментатор рассказал о санкциях футболисту "Алании" за оскорбление теннисистки

Ранее Лайф писал, что молодой игрок владикавказской команды очень некрасиво среагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной. Многие его коллеги назвали этот выпад мерзким.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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