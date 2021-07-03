"Ты дно": Ещё один теннисист вслед за Касаткиной пожаловался на оскорбления от игрока "Алании"
Сообщения с матами и резкими словами от футболиста поступили после поражения спортсмена на турнире в Орландо.
Фото © Instagram / dmitrypopko
Похоже, футболист владикавказской "Алании" Владимир Хубулов писал гадости в соцсетях не только теннисистке Дарье Касаткиной. Её казахстанский коллега Дмитрий Попко показал, какие сообщения получал он. Судя по опубликованному Попко скрину переписки, Хубулов писал, что тот — "дно", и отмечал, что "так даже не сливают", как теннисист играет. Это сопровождалось матом.
"Три месяца без зарплаты маловато", — прокомментировал казахстанский спортсмен, имея в виду наказание, которое уже назначено Хубулову за оскорбление Касаткиной.
В 2020 году 187-я ракетка мира Попко уступил Праджнешу Гуннесварану на турнире в Орландо, после чего, видимо, и получил оскорбительные сообщения от футболиста.
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Ранее Лайф писал, что молодой игрок владикавказской команды очень некрасиво среагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной. Многие его коллеги назвали этот выпад мерзким.
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