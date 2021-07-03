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Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

В надзорном органе обратили внимание суда на тот факт, что актёр систематически привлекался к административной ответственности.

3 июля, 01:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/efremovmfan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">efremovmfan</a></p>

Фото © Instagram / efremovmfan

В кассационный суд было направлено возражение прокуратуры против смягчения наказания актёру Михаилу Ефремову. Гособвинитель уверен, что приговор суда был абсолютно законным, а оснований для его изменений нет.

"Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М.О. оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённого и его защитников, адвокатов Хархорина П.А. и Филиппова Р.М., — без удовлетворения", — приводит ТАСС цитату из возражения прокурора.

Прокуратура обращает внимание и на тот факт, что Ефремов систематически привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По мнению прокурора, это указывает на то, что актёр не является положительной со всех сторон личностью.

Прокурор также выступает против перевода актёра в колонию-поселение, поскольку это не будет способствовать его исправлению и "восстановлению справедливости".

Опубликована кассационная жалоба на приговор Ефремова

Опубликована кассационная жалоба на приговор Ефремова

Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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