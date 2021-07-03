Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

В кассационный суд было направлено возражение прокуратуры против смягчения наказания актёру Михаилу Ефремову. Гособвинитель уверен, что приговор суда был абсолютно законным, а оснований для его изменений нет.

"Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М.О. оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённого и его защитников, адвокатов Хархорина П.А. и Филиппова Р.М., — без удовлетворения", — приводит ТАСС цитату из возражения прокурора.

Прокуратура обращает внимание и на тот факт, что Ефремов систематически привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По мнению прокурора, это указывает на то, что актёр не является положительной со всех сторон личностью.