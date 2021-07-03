Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову
В надзорном органе обратили внимание суда на тот факт, что актёр систематически привлекался к административной ответственности.
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В кассационный суд было направлено возражение прокуратуры против смягчения наказания актёру Михаилу Ефремову. Гособвинитель уверен, что приговор суда был абсолютно законным, а оснований для его изменений нет.
"Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М.О. оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённого и его защитников, адвокатов Хархорина П.А. и Филиппова Р.М., — без удовлетворения", — приводит ТАСС цитату из возражения прокурора.
Прокуратура обращает внимание и на тот факт, что Ефремов систематически привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По мнению прокурора, это указывает на то, что актёр не является положительной со всех сторон личностью.
Прокурор также выступает против перевода актёра в колонию-поселение, поскольку это не будет способствовать его исправлению и "восстановлению справедливости".
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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