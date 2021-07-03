"Большой плюс для российской валюты": Финансист спрогнозировал курс рубля до конца лета
Ожидается, что Центробанк повысит ключевую ставку на ближайших заседаниях, и это скажется положительно.
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К концу лета можно ожидать, что курс доллара снизится до 70 рублей, а может быть, и ниже. Однако, по словам финансового аналитика Андрея Верникова, закрепиться на планке ниже 70 рублей у него не получится, уже к концу года он вернётся к показателю в 74–76 рублей за доллар.
"То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Также и прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель, — огромный плюс", — отмечает эксперт в интервью "Прайму".
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Вместо американской валюты в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс дедолларизации носит постоянный характер.
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