К концу лета можно ожидать, что курс доллара снизится до 70 рублей, а может быть, и ниже. Однако, по словам финансового аналитика Андрея Верникова, закрепиться на планке ниже 70 рублей у него не получится, уже к концу года он вернётся к показателю в 74–76 рублей за доллар.