МВД отложило запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
В ведомстве уверяют, что такая функция будет введена не для репрессий, а ради предупреждения нарушений.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, отложен, он состоится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортными средствами, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не ранее 2022 года", — сказали ТАСС в пресс-центре ведомства.
Сейчас проверку водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно проводить на сайте Госавтоинспекции. В МВД подчёркивают, что планируемые новшества будут направлены не на наказание, а на предупреждение и профилактику правонарушений.
С просьбой нанимать водителей после проверки по госбазам выступал ряд крупнейших агрегаторов ещё в 2019 году. Компании просили проверять будущих таксистов на наличие судимости, алкогольной и наркозависимости и лишения прав по базам данных и реестрам. Онлайн-сервис для этого планировали запустить в 2021 году.
Комментариев: 0