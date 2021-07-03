МВД отложило запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга

Запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, отложен, он состоится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортными средствами, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не ранее 2022 года", — сказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Сейчас проверку водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно проводить на сайте Госавтоинспекции. В МВД подчёркивают, что планируемые новшества будут направлены не на наказание, а на предупреждение и профилактику правонарушений.