



Хозяин далматинца в Екатеринбурге изрезал свою собаку ножом. Пса с колото-резаными ранениями и выпадением внутренних органов доставили в ветеринарную клинику. После операции мужчина отказался ухаживать за животным, так как на это нужны деньги, и отвёз его в деревню. За ним туда последовали зоозащитники, которые и забрали пса.

"Пришлось вместе с местным участковым объяснять хозяевам, что в таких условиях собака погибнет. После долгих уговоров они отдали собаку под расписку, участковый это зафиксировал. Везём в клинику. Бади очень тяжёлый, должного лечения не было", — рассказала спасительница Бади Татьяна Бронских Е1.

За несколько месяцев до этого соседи рассказали Татьяне о том, что над псом, похоже, издеваются, но полномочий забрать животное у неё не было. Зоозащитница поддерживала связь с соседями, узнавая, как у Бади дела. Теперь на владельца собаки написали заявление в полицию о жестоком обращении с питомцем. Как сообщили Е1 в местных правоохранительных органах, проводится проверка.