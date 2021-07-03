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"Бади очень тяжёлый": В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом

Зоозащитники подали на мужчину заявление в полицию. Сейчас проводится проверка, пса забрали волонтёры.

3 июля, 02:25
  • В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом. Фото © VK / Благотворительный фонд "ЗООзащита"
    В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом. Фото © VK / Благотворительный фонд "ЗООзащита"
  • В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом. Фото © VK / Благотворительный фонд "ЗООзащита"
    В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом. Фото © VK / Благотворительный фонд "ЗООзащита"

В Екатеринбурге хозяин изрезал свою собаку ножом. Фото © VK / Благотворительный фонд "ЗООзащита"

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Хозяин далматинца в Екатеринбурге изрезал свою собаку ножом. Пса с колото-резаными ранениями и выпадением внутренних органов доставили в ветеринарную клинику. После операции мужчина отказался ухаживать за животным, так как на это нужны деньги, и отвёз его в деревню. За ним туда последовали зоозащитники, которые и забрали пса.

"Пришлось вместе с местным участковым объяснять хозяевам, что в таких условиях собака погибнет. После долгих уговоров они отдали собаку под расписку, участковый это зафиксировал. Везём в клинику. Бади очень тяжёлый, должного лечения не было", — рассказала спасительница Бади Татьяна Бронских Е1.

За несколько месяцев до этого соседи рассказали Татьяне о том, что над псом, похоже, издеваются, но полномочий забрать животное у неё не было. Зоозащитница поддерживала связь с соседями, узнавая, как у Бади дела. Теперь на владельца собаки написали заявление в полицию о жестоком обращении с питомцем. Как сообщили Е1 в местных правоохранительных органах, проводится проверка.

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Ранее Лайф писал о том, что пьяная жительница Тобольска жестоко расправилась с котятами, сбросив с балкона пятого этажа. Одного хвостатого удалось спасти, второй умер.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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