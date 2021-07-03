Финансист спрогнозировала обвал цен на недвижимость
По мнению эксперта, к этому приведёт в том числе разрыв между спросом и предложением. Желающие уже купили жильё.
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Цены на жильё в России в ближайшие два года обрушатся. Всё потому, что многие россияне уже приобрели недвижимость для последующей продажи, но спроса на неё не предвидится — бизнес переживает трудные времена.
"У многих людей непросто с деньгами, конечно, спекулятивного спроса не будет", — заявила АиФ эксперт по управлению финансами и инвестициями Юлия Кузнецова.
По её мнению, вложившиеся в квадратные метры россияне вдруг поняли, что недвижимость стала обузой. Сдавать её невыгодно из-за низкого дохода и дефицита арендаторов. Кто-то решается продать жильё, но спрос невысокий, поэтому приходится снижать цену.
Ранее Лайф сообщал, что осенью предвидится рост цен на жильё. Затем он немного скорректируется, чтобы после зимы стоимость квадратных метров вновь пошла вверх.
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