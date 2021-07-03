Финансист спрогнозировала обвал цен на недвижимость

Цены на жильё в России в ближайшие два года обрушатся. Всё потому, что многие россияне уже приобрели недвижимость для последующей продажи, но спроса на неё не предвидится — бизнес переживает трудные времена.

"У многих людей непросто с деньгами, конечно, спекулятивного спроса не будет", — заявила АиФ эксперт по управлению финансами и инвестициями Юлия Кузнецова.

По её мнению, вложившиеся в квадратные метры россияне вдруг поняли, что недвижимость стала обузой. Сдавать её невыгодно из-за низкого дохода и дефицита арендаторов. Кто-то решается продать жильё, но спрос невысокий, поэтому приходится снижать цену.