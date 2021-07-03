В Сибири заводчики устроили распродажу пони, заболев ковидом

Под Новосибирском владельцы фермы выставили на продажу поголовье пони. Такое решение они приняли в связи с тем, что вся семья заболела CoViD-19, поэтому не справляется с уходом за хозяйством.

Семейная пони-ферма "Ника" предложила купить животных по цене от 30 до 100 тысяч рублей. В их хозяйстве 19 пони и один старенький рысак.

"Они все сейчас на мне, кормов осталось меньше чем на месяц в лучшем случае, кого можем пасти — пасём, но посёлок разросся, теперь выставить лошадок почти негде. Поэтому встал вопрос о продаже большей части поголовья. Оставим, может быть, три головы, и то не факт при самом плохом сценарии", — написала девушка в социальной сети "ВКонтакте".

По данным издания НГС, Алёна заболела первой в семье. Спустя неделю болезнь перекинулась на родителей. Сейчас отец девушки с пневмонией находится в госпитале в посёлке Горном на кислороде, мать дома — с высокой температурой, но без признаков пневмонии.

"Очень бы хотелось сохранить поголовье, хотя бы половину, но если отцу будет хуже, то мы без него не справимся. Кого-то ещё отправим на передержку к друзьям, но это будет, когда у меня выделяться вирус перестанет. Друзья смогут принять только двух пони", — рассказала Алёна изданию.