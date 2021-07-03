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Последствия аварии с выбросом хлора в Ижевске ликвидированы

По словам главы региона, за медицинской помощью за всё это время никто не обращался.

3 июля, 03:50
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Удмуртской республике</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Удмуртской республике

Последствия аварии, связанной с утечкой хлора в Ижевске, полностью ликвидированы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".

Бречалов уточнил, что в скорую обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало. Несмотря на ликвидацию аварии, замеры уровня вредных веществ в воздухе продолжаются.

"Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", — написал Бречалов.

Согласно данным местного ГУ МЧС РФ, к ликвидации последствий привлекалось 106 человек и 28 единиц техники, в том числе от экстренного ведомства 55 человек и 12 единиц техники.

Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора

Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора

Напомним, что, когда выброс хлора произошёл в Ижевске, жителей попросили покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. В МЧС сразу отметили, что ситуация находится под контролем, на место ЧП были направлены четыре химбригады.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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