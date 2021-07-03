Последствия аварии с выбросом хлора в Ижевске ликвидированы
По словам главы региона, за медицинской помощью за всё это время никто не обращался.
Фото © ГУ МЧС РФ по Удмуртской республике
Последствия аварии, связанной с утечкой хлора в Ижевске, полностью ликвидированы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".
Бречалов уточнил, что в скорую обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало. Несмотря на ликвидацию аварии, замеры уровня вредных веществ в воздухе продолжаются.
"Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", — написал Бречалов.
Согласно данным местного ГУ МЧС РФ, к ликвидации последствий привлекалось 106 человек и 28 единиц техники, в том числе от экстренного ведомства 55 человек и 12 единиц техники.
Напомним, что, когда выброс хлора произошёл в Ижевске, жителей попросили покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. В МЧС сразу отметили, что ситуация находится под контролем, на место ЧП были направлены четыре химбригады.
Комментариев: 0