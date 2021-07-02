Общественник рассказал, почему россияне не торопятся делать прививку от ковида

На сегодняшний день в России полностью привилось от ковида всего 12,1% граждан, а это, в свою очередь, говорит о том, что программа вакцинации, мягко говоря, буксует. У сопредседателя совета общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игоря Цикорина на этот счёт есть своё мнение.

"На Западе вакцина появилась во время локдауна, она была крайне недоступной для граждан, и только спустя время ввели её для всех. Тем, кто привился, давали послабления в локдауне. В России сложилась обратная ситуация", — пояснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Мы же, в свою очередь, вышли из самоизоляции, когда антиковидной вакцины ещё не было, отметил Цикорин. По его словам, граждане почувствовали, "что стало легче" без строгих ограничений, поэтому после появления препарата уже никто не рвался привиться. Именно потому, считает специалист, идея с посещением ресторанов по QR-кодам вызвала недовольство среди большинства наших соотечественников.