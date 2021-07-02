В Москве постояльцев домов престарелых ревакцинируют от ковида

На следующей неделе в Москве начнётся ревакцинация от ковида в домах престарелых. Об этом сообщил глава столичного Департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак в рамках Московского урбанистического форума.

Стружак напомнил, что в январе 2021 года 97% постояльцев домов престарелых были бесплатно привиты от коронавируса двумя компонентами вакцины "Спутник V". Теперь необходимо начинать ревакцинацию.

"Буквально на следующей неделе — мы обсуждали это с руководством — мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей", — объяснил Стружак.