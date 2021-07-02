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В Москве постояльцев домов престарелых ревакцинируют от ковида

Полгода назад пожилые люди были бесплатно привиты двумя компонентами препарата "Спутник V".

2 июля, 16:43
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

На следующей неделе в Москве начнётся ревакцинация от ковида в домах престарелых. Об этом сообщил глава столичного Департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак в рамках Московского урбанистического форума.

Стружак напомнил, что в январе 2021 года 97% постояльцев домов престарелых были бесплатно привиты от коронавируса двумя компонентами вакцины "Спутник V". Теперь необходимо начинать ревакцинацию.

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"Буквально на следующей неделе — мы обсуждали это с руководством — мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей", — объяснил Стружак.

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Ранее в Кремле напомнили, что в Москве уровень заболеваемости ковидом троекратно превышает средние показатели по России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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