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В Москве электросамокатчик заблудился и попал на оживлённую трассу

Молодому человеку помог неравнодушный водитель — прикрыл сзади и помог перестроиться. Однако это всё равно не уберегло парня от аварии.

2 июля, 16:25

В Москве электросамокатчик заблудился и попал на оживлённую трассу. Видео © Соцсети

Столичные автомобилисты сегодня наблюдали интересную картину на Кутузовском проспекте. Там молодой человек на электросамокате двигался прямо по разделительной полосе. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

"Я как сюда попал, не знаю. А теперь как отсюда выходить? <...> Ещё и аренда деньги жрёт", — обратился экстремал к одному из водителей. На что тот предложил ему помощь, "прикрыв" на дороге.

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Водитель машины, из которой велась съёмка, действительно до последнего помогал самокатчику, но молодому человеку надо было попасть из крайнего левого ряда в крайний правый. Так, маневрируя на оживлённом проспекте, парень не заметил впереди стоящей машины и впечатался в неё. Из авто тут же выскочила разъярённая дамочка, однако самокатчика её вопли не смутили, и он погнал дальше.

Что было потом, история умалчивает. Но, судя по тому, как самокатчик ловко спасался бегством от автомобилистки, машину которой задел, обошлось без пострадавших.

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Ранее в Химках автобус насмерть задавил пятиклассницу на самокате. Вызванные на место ДТП врачи ничего сделать уже не смогли — девочка погибла. Родители школьницы в это время были на работе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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