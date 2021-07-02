В Москве электросамокатчик заблудился и попал на оживлённую трассу. Видео © Соцсети

Столичные автомобилисты сегодня наблюдали интересную картину на Кутузовском проспекте. Там молодой человек на электросамокате двигался прямо по разделительной полосе. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

"Я как сюда попал, не знаю. А теперь как отсюда выходить? <...> Ещё и аренда деньги жрёт", — обратился экстремал к одному из водителей. На что тот предложил ему помощь, "прикрыв" на дороге.

Водитель машины, из которой велась съёмка, действительно до последнего помогал самокатчику, но молодому человеку надо было попасть из крайнего левого ряда в крайний правый. Так, маневрируя на оживлённом проспекте, парень не заметил впереди стоящей машины и впечатался в неё. Из авто тут же выскочила разъярённая дамочка, однако самокатчика её вопли не смутили, и он погнал дальше.

Что было потом, история умалчивает. Но, судя по тому, как самокатчик ловко спасался бегством от автомобилистки, машину которой задел, обошлось без пострадавших.