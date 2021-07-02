НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин посмертно наградил орденом Мужества убитых в Адлере судебных приставов

Награды правоохранителям присуждены за "мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга".

2 июля, 16:35
<p>Фото © СУ СК РФ по Архангельской области и НАО</p>

Фото © СУ СК РФ по Архангельской области и НАО

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества судебных приставов, которых расстреляли в Адлере при исполнении служебных обязанностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артёмовича <...> Матевосяна Андраника Хачиковича", — говорится в тексте документа.

Дело об убийстве судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат СК

Дело об убийстве судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат СК

Напомним, 9 июня в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан, его арестовали. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин и Макрон обсудили возвращение России и ЕС к нормальному диалогу

сегодня в 17:24

Песков откликнулся на просьбу студента о том, чтобы Путин лично наградил его маму орденом

21 мая, 11:11

В "Векторе" анонсировали скорую отгрузку 750 тысяч доз "Эпиваккороны"

сегодня в 17:42

Выброс 800 кг хлора произошёл в одном из районов Ижевска

сегодня в 17:46

"Мы всё это проходили в 17-м столетии": Эксперты спрогнозировали, когда Украина вернётся к России

сегодня в 17:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1