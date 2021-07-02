Путин посмертно наградил орденом Мужества убитых в Адлере судебных приставов
Награды правоохранителям присуждены за "мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга".
Фото © СУ СК РФ по Архангельской области и НАО
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества судебных приставов, которых расстреляли в Адлере при исполнении служебных обязанностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артёмовича <...> Матевосяна Андраника Хачиковича", — говорится в тексте документа.
Напомним, 9 июня в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан, его арестовали. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.
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