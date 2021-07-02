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В Калининградской области объяснили ограничения на работу мигрантов

В случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе решение об отмене рестрикций будет принимать местный оперштаб.

2 июля, 16:40
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Калининградской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, связанный с индийским штаммом инфекции. Также там отсутствует вакцина "Спутник лайт". Поэтому и было решено ввести некоторые ограничения на работу трудовых мигрантов по патентам. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пресс-секретарь регионального правительства Дмитрий Лысков.

"Решение о введении таких мер было принято из-за того, что мы видим эпидподъём, как и в других регионах. Есть рост заболеваемости, который связан во многом и с новым индийским штаммом коронавируса, более заразным. Поэтому, к сожалению, приходится ограничивать ряд отраслей. Это наиболее контактные: общественное питание, туризм, торговля и транспорт. При этом любой нормативный акт может быть пересмотрен", — объяснил Лысков.

Также, по словам пресс-секретаря, решение об отмене введённых мер будет приниматься региональным оперштабом. Но всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с ковидом.

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Напомним, в регионе мигрантам запретили работать по патентам в некоторых отраслях экономики, в числе которых производство хлеба и мучных кондитерских изделий, а также деятельность такси и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном и городском сообщении.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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