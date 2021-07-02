В Калининградской области объяснили ограничения на работу мигрантов

В Калининградской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, связанный с индийским штаммом инфекции. Также там отсутствует вакцина "Спутник лайт". Поэтому и было решено ввести некоторые ограничения на работу трудовых мигрантов по патентам. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пресс-секретарь регионального правительства Дмитрий Лысков.

"Решение о введении таких мер было принято из-за того, что мы видим эпидподъём, как и в других регионах. Есть рост заболеваемости, который связан во многом и с новым индийским штаммом коронавируса, более заразным. Поэтому, к сожалению, приходится ограничивать ряд отраслей. Это наиболее контактные: общественное питание, туризм, торговля и транспорт. При этом любой нормативный акт может быть пересмотрен", — объяснил Лысков.

Также, по словам пресс-секретаря, решение об отмене введённых мер будет приниматься региональным оперштабом. Но всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с ковидом.