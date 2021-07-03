Врач назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без

У привитых от CoViD-19 пациентов крайне редко коронавирусная инфекция протекает в тяжёлой форме. Как рассказал иммунолог Николай Крючков, именно это и есть ключевое отличие течения заболевания до и после вакцинации.

"Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя всё равно остаётся небольшая вероятность того, что человек получит тяжёлую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98–99%", — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Вакцинированный человек, заразившийся ковидом, тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, подчеркнул медик. Однако, по его словам, этот период будет составлять всего три-четыре дня, а не неделю. Также Крючков сообщил, что привитые люди чаще всего бессимптомно болеют CoViD-19.