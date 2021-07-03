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В России за сутки выявили 24 439 случаев коронавируса, это максимум с 15 января

Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,44%. От болезни вылечилось 17 899 человек, общее число выздоровевших достигло 5 053 417.

3 июля, 08:17
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России за минувшие сутки выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с 15 января 2021 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 17 899 человек, скончалось 697 — в стране пятый день подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 585 799 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 053 417 человек. За весь период в России умерло 137 262 человека", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее врач назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без. Вакцинированный человек, заразившийся CoViD-19, тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, подчеркнул медик. Однако, по его словам, этот период будет составлять всего три–четыре дня, а не неделю.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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