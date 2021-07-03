В России за сутки выявили 24 439 случаев коронавируса, это максимум с 15 января

В России за минувшие сутки выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с 15 января 2021 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 17 899 человек, скончалось 697 — в стране пятый день подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 585 799 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 053 417 человек. За весь период в России умерло 137 262 человека", — отмечается в сообщении штаба.