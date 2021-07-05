НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с ковидом

К 8 июля Минюст страны разработает законопроект, который приведут в действие в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ.

5 июля, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эстония может ужесточить правила пересечения границы с РФ из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщает газета Postimees.

Согласно сведениям издания, министр юстиции Марис Лаури поручила ведомству, которое она возглавляет, к 8 июля разработать законопроект. Его намерены привести в действие, если в России ухудшится эпидемиологическая обстановка.

Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры

Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры

Напомним, 4 июля в России выявили максимум суточных заражений коронавирусом с 2 января — 25 142. Больше всего заражённых в Москве (5747 человек), Московской области (1889) и Санкт-Петербурге (151).

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1