Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с ковидом

Эстония может ужесточить правила пересечения границы с РФ из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщает газета Postimees.

Согласно сведениям издания, министр юстиции Марис Лаури поручила ведомству, которое она возглавляет, к 8 июля разработать законопроект. Его намерены привести в действие, если в России ухудшится эпидемиологическая обстановка.