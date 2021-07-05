Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с ковидом
К 8 июля Минюст страны разработает законопроект, который приведут в действие в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ.
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Эстония может ужесточить правила пересечения границы с РФ из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщает газета Postimees.
Согласно сведениям издания, министр юстиции Марис Лаури поручила ведомству, которое она возглавляет, к 8 июля разработать законопроект. Его намерены привести в действие, если в России ухудшится эпидемиологическая обстановка.
Напомним, 4 июля в России выявили максимум суточных заражений коронавирусом с 2 января — 25 142. Больше всего заражённых в Москве (5747 человек), Московской области (1889) и Санкт-Петербурге (151).
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