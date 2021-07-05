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Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры

Это необходимо, чтобы понять, нужна пациентам помощь или госпитализация, заметил Михаил Мурашко.

5 июля, 05:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Людей, переболевших коронавирусной инфекцией, будут персонально приглашать для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", — сказал он.

По словам министра, пациенты получат приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна им помощь или госпитализация. Подобное подталкивание людей должно идти по пути персонификации, заметил он.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных. По его словам, те, кто привился от ковида, в случае инфицирования должны легче перенести заболевание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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