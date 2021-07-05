Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры
Это необходимо, чтобы понять, нужна пациентам помощь или госпитализация, заметил Михаил Мурашко.
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Людей, переболевших коронавирусной инфекцией, будут персонально приглашать для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", — сказал он.
По словам министра, пациенты получат приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна им помощь или госпитализация. Подобное подталкивание людей должно идти по пути персонификации, заметил он.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных. По его словам, те, кто привился от ковида, в случае инфицирования должны легче перенести заболевание.
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