Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры

Людей, переболевших коронавирусной инфекцией, будут персонально приглашать для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", — сказал он.

По словам министра, пациенты получат приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна им помощь или госпитализация. Подобное подталкивание людей должно идти по пути персонификации, заметил он.