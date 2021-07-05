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Глава Минпромторга назвал число ежедневно прививающихся от ковида россиян

Пока майские прогнозы о месячном запасе вакцин в размере 30 млн комплектов сбываются, уточнил он.

5 июля, 05:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России от коронавируса ежедневно прививается около полумиллиона человек, темпы вакцинации по сравнению с началом весны выросли более чем в пять раз. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня уже почти вышли на полмиллиона в сутки. Это существенно отличается в большую сторону от того, что было, например, в марте — 80–100 тысяч", — приводит его слова ТАСС.

Мантуров также заметил, что пока майские прогнозы о том, что в месяц стране будет достаточно 30 миллионов комплектов вакцин, в том числе и для экспорта, сбываются, однако всё будет зависеть от наращивания темпов внутренней вакцинации. Важно обеспечить стратегический запас препаратов в регионах, уточнил он.

Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Ранее доктор Александр Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса. Он отметил, что сейчас "околомедицинские круги" специально распространяют информацию об опасностях прививок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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