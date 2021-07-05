В России подготовили первую партию вакцины для иностранных студентов

Первая партия вакцины от коронавируса для прививок иностранным студентам подготовлена в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сейчас подготовлена уже первая партия вакцины, которая будет направляться на вакцинацию иностранных и студентов, и граждан", — сказал Мурашко, выступая перед учениками Уральского государственного медицинского университета.