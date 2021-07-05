НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России подготовили первую партию вакцины для иностранных студентов

Её также будут использовать во время вакцинации граждан из других стран, отметил Михаил Мурашко.

5 июля, 05:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Первая партия вакцины от коронавируса для прививок иностранным студентам подготовлена в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сейчас подготовлена уже первая партия вакцины, которая будет направляться на вакцинацию иностранных и студентов, и граждан", — сказал Мурашко, выступая перед учениками Уральского государственного медицинского университета.

Вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных от коронавируса студентов

Вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных от коронавируса студентов

Ранее в Минобрнауки сообщили, что вакцинация студентов от ковида является добровольной. Руководителей отечественных вузов призвали системно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эксперт оценила угрозу бесплодия после вакцинации от коронавируса

сегодня в 03:09

В Саратове шестеро иностранцев похитили студента-соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи

29 июня, 13:29

Диетологи дали советы по питанию заболевшим коронавирусом

сегодня в 04:06

Депутат Госдумы предложила способ снизить цены на товары в России по советской системе

сегодня в 04:56

Суд приговорил к 14,5 года колонии двух мажоров, забивших красноярца до смерти

сегодня в 04:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1