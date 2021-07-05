В России подготовили первую партию вакцины для иностранных студентов
Её также будут использовать во время вакцинации граждан из других стран, отметил Михаил Мурашко.
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Первая партия вакцины от коронавируса для прививок иностранным студентам подготовлена в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сейчас подготовлена уже первая партия вакцины, которая будет направляться на вакцинацию иностранных и студентов, и граждан", — сказал Мурашко, выступая перед учениками Уральского государственного медицинского университета.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что вакцинация студентов от ковида является добровольной. Руководителей отечественных вузов призвали системно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться.
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