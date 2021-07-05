Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от ковида в триллион рублей

Ущерб экономике от коронавируса в стоимостных показателях составил почти один триллион рублей. Это в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней. Такие данные следуют из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".

"Ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", — приводит РИА "Новости" выдержку из документа.

При этом в исследовании не учитывались потери не произведённого из-за летальных исходов валового национального продукта, стойкой и временной нетрудоспособности.

Отмечается, что в прошлом году прямые затраты на лечение пациентов в стационарах составили порядка 183 миллиардов рублей, на тестирование на коронавирус было потрачено около 108 миллиардов. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на поддержку населения и предприятий в сумме составили не менее 515 миллиардов рублей. Кроме того, не менее 108 миллиардов рублей было направлено на организацию и оказание медпомощи больным CoViD-19.