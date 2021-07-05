Инфекционист рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных

Коронавирус у привитых от инфекции людей лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Протоколы лечения те же самые", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек всё же заразился.

Тимаков добавил, что у заразившихся CoViD-19 привитых симптомы в целом не отличаются, но они менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.

Добавим, что в начале мая Минздрав РФ выпустил 11-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению ковида. Согласно представленной в рекомендациях таблице, у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СoViD-19, интерферон-альфа, умифеновир. Из списка возможных к назначению препаратов был исключён гидроксихлорохин.