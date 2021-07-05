Инфекционист рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных
Евгений Тимаков отметил, что те, кто привился от ковида, в случае инфицирования должны легче перенести заболевание.
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Коронавирус у привитых от инфекции людей лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Протоколы лечения те же самые", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек всё же заразился.
Тимаков добавил, что у заразившихся CoViD-19 привитых симптомы в целом не отличаются, но они менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.
Добавим, что в начале мая Минздрав РФ выпустил 11-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению ковида. Согласно представленной в рекомендациях таблице, у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СoViD-19, интерферон-альфа, умифеновир. Из списка возможных к назначению препаратов был исключён гидроксихлорохин.
Ранее россиянам объяснили, как избежать ошибки ПЦР-теста на коронавирус. В частности, не рекомендуется за три часа до взятия мазка есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло.
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