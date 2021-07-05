В Москве возбудили дело после смерти заразившегося ковидом в "Европейской клинике" пациента

В Москве возбудили уголовное дело против руководителей "Европейской клиники" после смерти пожилого онкобольного пациента, заразившегося в медцентре коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники клиники скрыли от него факт заражения и выписали под домашнее наблюдение.

"Будучи достоверно осведомленными о наличии у мужчины признаков коронавирусной инфекции, руководствуясь корыстным мотивом, с целью не допустить приостановления деятельности организации из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов в режим самоизоляции, игнорируя стремительное ухудшение его состояния, допустили развитие поражения легких у больного", - рассказал источник.

Уточняется, в момент поступления в клинику у пациента были отрицательные результаты теста на ковид, на лечение он приехал самостоятельно. Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Стоит отметить, что в декабре прошлого года в сейфе одного из руководителей "Европейской клиники" правоохранители обнаружили заклеенные конверты с деньгами и пустые, но подписанные врачами, бланки рецептов. Также там нашли пустые упаковки от грудных имплантов, которые были изготовлены, когда у медучреждения отсутствовала лицензия на оказание услуг по пластической хирургии, и препараты с истёкшим более шести лет назад сроком годности. Одним из учредителей "Европейской клиники" может являться клиника "Медицина 24/7", против которой также возбуждено уголовное дело.