Байден в День независимости США заявил о восстановлении страны после пандемии. Видео © Twitter / CBSNews

Президент США Джо Байден обратился к американцам с поздравительной речью в честь Дня независимости Соединённых Штатов и заявил о постепенном возвращении к нормальной жизни.

"США провозгласили независимость от Великобритании 245 лет назад, а сейчас станут независимы от коронавируса", — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Вместе с тем американский лидер признал, что вирус ещё не побеждён. Однако, по словам Байдена, он больше не парализует США. Глава Белого дома заявил о рекордном росте числа рабочих мест и экономическом росте за последние 40 лет. Также он призвал американцев активнее участвовать в вакцинации от CoViD-19.

"Дорогие американцы, это самый патриотический шаг, который вы можете сделать. Так что, пожалуйста, если вы ещё не привились, сделайте, сделайте это прямо сейчас", — сказал Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США ковидом заразилось свыше 33,7 миллиона человек. Умерло более 605 тысяч пациентов. По обоим показателям Штаты занимают первое место в мире.